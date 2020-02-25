Eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından Hikmet Köksal vefat etti - Son Dakika
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Eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından Hikmet Köksal vefat etti

6 saat önce

Eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından Hikmet Köksal İstanbul'da 88 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından Hikmet Köksal vefat etti, System.String[]

Eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından Hikmet Köksal İstanbul'da 88 yaşında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren 37'nci Kara Kuvvetleri Komutanı emekli orgeneral Köksal, yarın öğle namazı sonrasında İstanbul'da Büyük Selimiye Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

Ege Ordu ve 1. Ordu Komutanlıkları görevinde de bulunan Köksal, 26 Ağustos 1996'da atandığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevinden 1 Eylül 1997'de yaş haddinden emekliye ayrılmıştı. Köksal, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan 21 sanık arasında yer alıyordu.

Salih Zeki Çolak, Selimiye Camisi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:26 Kaynak: AA
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