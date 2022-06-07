Eski kız arkadaşını kazara bıçaklayan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eski kız arkadaşını kazara bıçaklayan şahıs tutuklandı

07.06.2022 00:57
Eski kız arkadaşını kazara bıçaklayan şahıs tutuklandı

Samsun'da eski kız arkadaşının erkek arkadaşına bıçakla saldıran bir kişi olay sırasında araya giren eski kız arkadaşını kazara bıçakladı.

Samsun'da eski kız arkadaşının erkek arkadaşına bıçakla saldıran bir kişi olay sırasında araya giren eski kız arkadaşını kazara bıçakladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A.(39) çay ocağında oturduğu sırada farklı masada oturan eski kız arkadaşı İ.D.'nin (39) erkek arkadaşı E.L. ile tartıştı. Tartışma sırasında E.A. ekmek bıçağıyla E.L.'ye saldırdı. E.A. bu sırada araya giren eski kız arkadaşı İ.D.'yi kazara bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alınırken olay yerinden kaçan E.A. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin takibi sonucu olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddeti Önleme Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen E.A. ifadesinin alınmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Silahlı saldırıya uğrayan karı-koca hastanelik oldu Silahlı saldırıya uğrayan karı-koca hastanelik oldu Kabin gelmeden kapısı açılan asansörün boşluğuna düştü Kabin gelmeden kapısı açılan asansörün boşluğuna düştü
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, 19 Mayıs, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski kız arkadaşını kazara bıçaklayan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:00 Cumhurbaşkanı atama kararları yayınlandı: 1 ilin müftüsü görevden alınırken, 10 ilin müftüsü değişti
00:47 Tansu Çiller'den 6'lı masa eleştirisi: Bütün bunlar beni dehşete düşürüyor
00:26 Bakan Bilgin'den EYT'lileri heyecanlandıran açıklama: Mesafe kat ettiğimiz zaman kamuoyuyla paylaşacağım
00:11 Apple ürünlerine yüzde 20 zam geldi! En pahalısının değeri ise 10 asgari ücrete denk
00:09 Memur-Sen'den 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası ilişkin açıklama: Tazminat yansıtma oranlarında artış yapılmalı
23:42 Rus oligark Roman Abramoviç'e ait ABD yapımı 2 uçağa el konuldu
23:40 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istifa baskıları altındaydı! Yapılan oylamada güvenoyu aldı
23:35 Tanju Özcan cumhurbaşkanı adayı olmak için izin istedi
22:42 Kargoyla gönderilen oyuncuk ayının içinden uyuşturucu madde çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 02:10:53. #1.11#
SON DAKİKA: Eski kız arkadaşını kazara bıçaklayan şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement