Protestolara Ravalpindi'den başlayacağını belirten Han, Karaçi , başkent İslamabad, Peşaver ve daha birçok şehirde gösteri yapacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eski Pakistan Başbakanı Han, ülke genelinde protestolar düzenleyeceğini duyurdu - Son Dakika

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