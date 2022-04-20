Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in duruşması 26 Nisan'a ertelendi - Son Dakika
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Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in duruşması 26 Nisan'a ertelendi

20.04.2022 00:46
Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in duruşması 26 Nisan'a ertelendi

Sudan'da halk protestoları sonucu 11 Nisan 2019'daki ordu müdahalesiyle görevine son verilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve dönemin üst düzey 27 isminin yargılandığı "1989 darbesi" davasının duruşması 26 Nisan'a ertelendi.

Sudan'da halk protestoları sonucu 11 Nisan 2019'daki ordu müdahalesiyle görevine son verilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve dönemin üst düzey 27 isminin yargılandığı "1989 darbesi" davasının duruşması 26 Nisan'a ertelendi.

Başkent Hartum'daki Subay Eğitim Enstitüsü'nde kurulan özel mahkeme, Hakim Hüseyin el-Cak Ahmed başkanlığında toplandı.

Savunma heyeti, mahkemede 70 yaş ve üzerindeki sanıkların tahliyesi için mahkemeye dilekçe sundu ve idam cezası almayan tüm sanıkların kefaletle serbest bırakılmasını istedi.

Mahkeme, bir hakimin bulunmadığı gerekçesiyle duruşmayı 26 Nisan'a ertelendi.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir ve döneminin üst düzey 27 ismi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve Anayasa'yı ihlal suçlamasıyla 21 Temmuz 2020'de ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in duruşması 26 Nisan'a ertelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in duruşması 26 Nisan'a ertelendi - Son Dakika
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