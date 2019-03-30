Son Dakika Haberleri: Eski TBMM Başkanı Şahin'den Aa'ya Ziyaret

Eski TBMM Başkanı Şahin'den Aa'ya Ziyaret

18 dakika önce

Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Anadolu Ajansı (AA) Karabük Bürosunu ziyaret etti.

Eski TBMM Başkanı Şahin'den Aa'ya Ziyaret, System.String[]
Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Anadolu Ajansı (AA) Karabük Bürosunu ziyaret etti.

Büro sorumlusu Ahmet Özler'den çalışmalar hakkında bilgi alan Şahin, 6 Nisan'da 99. yılına ulaşacak AA'nın yıl dönümünü kutladı.

"Kuruluşundan bu yana AA, doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışından ödün vermeden yayın hayatına devam etti." diyen Şahin, tüm kurum çalışanlarına başarılar diledi.

Şahin ayrıca AA tarafından hazırlanan son 7 yıla ait almanakları da inceledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:42 Kaynak: AA

Karabük, Anadolu Ajansı, Mehmet Ali Şahin, Güncel
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