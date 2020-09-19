Eskişehir'de bağ bozumu - Son Dakika

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre köyünde bağ bozumu gerçekleşirken, özel bir toprakla bütünleşmiş doğal pekmez yıllardır devam eden eski usullerle elde ediliyor

Sofraların vazgeçilmezi olarak bilinen pekmez, damaklarda yer eden aromasının yanında vücut direncini artırması, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, iltihap söktürmesi, karaciğerleri temizlemesi, kan basıncını dengelemesi ve enerji sağlaması gibi birçok özelliğe sahip olduğu biliniyor. Yunus Emre köyünde faydası saymakla bitmeyen pekmezi bu yıl da yapan 65 yaşındaki Kezban Turgut, 40 yıldır aynı yöntem ile bu ünlü tatlıyı elde ediyor. Tek tek dalından kopardığı üzümleri istifleyen Kezban Turgut, işin en meşakkatli kısmı olarak adlandırdığı pekmez toprağı bulma işlemine sıranın geldiğini anlattı. Turgut; "Şırayı durultmak için bu toprağa ihtiyacımız var. Bu toprak her yerde bulunan bir şey değil. Bunun için dağa çıkmam gerekiyor. Bu toprağı eve getirdikten sonra ise üzümden şıra çıkarmak için üzümleri ezme işlemi başlıyor. Son olarak da toprak ile durulmuş şırayı kazanlarda kaynatıyoruz" dedi.

"Bölgemizdeki pekmezin tadı hiçbir yerde yok"

Bu işlemlerden sonunda tatlıyı elde eden Kezban Turgut, bölgede bulunan toprak ve iklimden dolayı yetişen üzümlerle eşsiz bir tada ulaştıklarını sözlerine ekledi. Kezban Turgut, "Hiçbir katkı maddesi kullanmadığımız pekmezimizi elde ederken kullanılan toprak ve tatlı üzümlerimizle damak çatlatan cinsten bir ürün ortaya çıkıyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR