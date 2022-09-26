Eskişehir'de evlerden hırsızlık yapan 2 kadından 1'i tutuklandı

Kent merkezinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik özel ekip oluşturan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kumlubel Mahallesi Bayraklı Sokak'ta bir evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen Gamze M. ile A.S'yi kovalamaca sonucu Biçer Sokak'ta yakaladı.

Eskişehir 'de çok sayıda evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadından 1'i tutuklandı

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

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