Eskişehir'de evlerden hırsızlık yapan 2 kadından 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de evlerden hırsızlık yapan 2 kadından 1'i tutuklandı

26.09.2022 15:20

Eskişehir'de çok sayıda evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadından 1'i tutuklandıKent merkezinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik özel ekip oluşturan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kumlubel Mahallesi Bayraklı Sokak'ta bir evden...

Eskişehir'de çok sayıda evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadından 1'i tutuklandı

Kent merkezinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik özel ekip oluşturan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kumlubel Mahallesi Bayraklı Sokak'ta bir evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen Gamze M. ile A.S'yi kovalamaca sonucu Biçer Sokak'ta yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Gamze M'nin yapılan güvenlik sorgulamasında 8 ayrı hırsızlık suçundan arandığı, hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Gamze M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.S. savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin hırsızlık amacıyla girdikleri evlerin kapılarını kontrol etme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de evlerden hırsızlık yapan 2 kadından 1'i tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Eskişehir'de evlerden hırsızlık yapan 2 kadından 1'i tutuklandı - Son Dakika
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