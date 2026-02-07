Eskişehir'de İş Kazası: Tamirci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Eskişehir'de İş Kazası: Tamirci Hayatını Kaybetti

07.02.2026 16:43
Bülent Özdemir, baz istasyonunu tamir ederken yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR'de bir operatöre ait baz istasyonunu tamir etmek için 7 katlı binanın çatısına çıkan Bülent Özdemir (50), dengesini kaybederek park halindeki bir aracın üzerine düşüp hayatını kaybetti.

Olay, Tepebaşı ilçesi Hacı Seyit Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde meydana geldi. Baz istasyonu tamir etmek için 7 katlı binanın çatısına çıkan Bülent Özdemir, dengesini kaybedip, park halindeki 38 UZ 141 plakalı otomobilin üzerine, daha sonra ise yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan Özdemir'in duran kalbi, yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olaya şahit olan Bekir Aydemir (65), "Yukarıda baz istasyonu var. Onun tamiratına gelmişler. Güvenlik önlemi kullanmamışlar. O sırada yağmur da yağıyordu. Önce otomobilin üzerine sonra yere düştü" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

