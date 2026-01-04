Eskişehir'de Kumar Baskını: 43 Kişiye Cevap - Son Dakika
Eskişehir'de Kumar Baskını: 43 Kişiye Cevap

Eskişehir'de Kumar Baskını: 43 Kişiye Cevap
04.01.2026 21:20
Eskişehir'de kumar oynatılan bir binaya yapılan baskında 43 kişiye toplam 498 bin 972 lira ceza verildi.

ESKİŞEHİR'de polis ekipleri kumar oynatıldığı belirlenen bir binaya baskın yaptı. Güçlendirilmiş demir kapı spiralle kesilerek içeri girilirken, 43 kişiye kumar oynamak suçundan toplam 498 bin 972 lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki bir binada kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bina kapısının güçlendirilmiş demir kapı olduğu tespit edilirken, ekipleri spiralle kapıyı ortasından keserek içeri girdi. Bina girişine kamera sistemi koyan şüphelilerin, çevreyi kameradan izledikleri tespit edildi. Binada arama yapan ekipler, valizle beraber çatı kısmından yan bina çatısına kaçmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı. Valizde yapılan kontrolde kumar oynatmada kullanılan tombala makinesi olduğu anlaşıldı.

Binada kumar oynamak için bulunduğu anlaşılan 43 kişiye toplam 498 bin 972 lira idari cezası uygulandı. Binadaki 3 şüpheli hakkında ise 'kumar oynamaya yer ve imkan' sağlama suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Kumar Baskını: 43 Kişiye Cevap - Son Dakika

