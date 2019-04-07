Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gözaltı
1 saat önce
ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 15 kişi gözaltına alındı.
ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 15 kişi gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, önceden belirlenen 14 mahalledeki 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 876,11 gram bonzai, 29,27 gram metamfetamin, 46 sentetik ecza maddesi, 15,11 gram skunk, 0,67 gram esrar, 3 ecstasy, 1 tabanca ve silaha ait şarjör ile 13 fişek, 1 pompalı tüfek, 2 kurusıkı ve şarjörleri ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı hakkında, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı. 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçunu işledikleri belirlenen 9 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:09 Kaynak: DHA
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