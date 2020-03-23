Eskişehir ve Afyonkarahisar'da mesire alanları kapatıldı - Son Dakika

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sorumluluk bölgesindeki mesire alanlarını kullanıma kapattı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Eskişehir'deki 11 adet 477 hektar, Afyonkarahisar'daki 19 adet 345 hektar olmak üzere toplam 822 hektar büyüklüğünde 30 mesire alanını hizmete kapattı.

Mesire alanlarının kapıları kapatılırken, emniyet şeritleri çekildi ve uyarı yazıları asıldı. Bazı mesire alanların girişlerine derin hendekler açılarak, girişler engellendi. Müsteciri olan mesire yerlerinde ise resmi görevliler işletmeciye gerekli tebligatları yaparak tutanak tuttu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, halk sağlığının her şeyin önünde olduğunu belirterek, "Ekiplerimiz suistimallere karşı devriye geziyorlar. Ormanlık alanlar temiz ancak sosyal mesafeyi korumak için geçici olarak piknik yapmıyor evde oturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.