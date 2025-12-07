Eskişehirspor 3-0 Karşıyaka - Son Dakika
Spor

Eskişehirspor 3-0 Karşıyaka

Eskişehirspor 3-0 Karşıyaka
07.12.2025 21:48
Eskişehirspor, TFF 3. Lig 4. Grup 12. haftasında Karşıyaka'yı 3-0 yendi.

TFF 3. Lig 4. Grup 12. haftasında Eskişehirspor, sahasında karşılaştığı Karşıyaka'yı 3-0 mağlup etti.

Stat: Fethi Heper

Hakemler: Sinan Özcan, Mahir Selenga Mısır, Ahmet Kotan

Eskişehirspor: Bora Göymen, Talha Özler, Bahadır Yıldırım (Kaan Kahraman dk. 90+1), Deniz Keskin, Ali Fırat Kasap, Mustafa İnan, Tayfun Tatlı (Akın Akman dk. 43), Kaan Baysal (Cem Güzelbay dk. 87), Akın Akman (Batuhan Doğrukıran dk. 78), İsmail Kulet (Eren Altıntaş dk. 87), Mehmet Fuat Gölbaşı (Bünyamin Dalkılıç dk. 78)

Karşıyaka: Sadri Ege Dipci, Ferdi Burgaz (Doğanay Avcı dk. 46), Alpay Eroğlu, Ensar Akgün, Selim Demirci, Namık Barış Çelik (Mehmet Güneş dk. 74), Tolga Ünlü (Berat Şahin dk. 46), Samet Sargın (Ahmet Yağız Mengi dk. 64), Hamza Küçükköylü (Selahattin Cankırlı dk. 74), Onur İnan, Adem Yeşilyurt

Goller: Kaan Baysal (dk. 12), Akın Akman (dk. 43), Deniz Keskin (dk. 45+1) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Akın Akman, Bahadır Yıldırım (Eskişehirspor), Selim Demirci (Karşıyaka) - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehirspor 3-0 Karşıyaka

SON DAKİKA: Eskişehirspor 3-0 Karşıyaka - Son Dakika
