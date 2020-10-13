ESOGÜ Uzman Diyetisyeni Uygur'dan "salgın sürecinde obezite artışı" uyarısı - Son Dakika

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Uzman Diyetisyeni Anıl Çiğdem Uygur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde düzenli yemek yeme alışkanlıklarını bozan, hareketsiz kalan ve stres yaşayan bireylere obezite konusunda uyarılarda bulundu.

Uygur, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle dünya genelinde çocuk, ergen ve yetişkinlerde obezitenin arttığını, bununla beraber obezitenin pandemiye yakalanma riskini de yükselttiğini vurguladı.

Salgının özellikle çocukların sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Uygur, "Okulların kapalı kaldığı süre boyunca, çocukların fiziksel aktivite düzeyleri düştü. Sportif aktiviteleri azaldı hatta hiç kalmadı. Ekran maruziyetleri ve uykuda geçirdikleri zaman ile cips, kırmızı et, şekerli içecek tüketimleri de maalesef arttı. Örneğin obez çocukların A, E ve C vitamininden zengin olan sebze ve meyve tüketimleri düşüktür. Bu vitaminlerin yetersiz alınması, bağışıklık yanıtını düşürüyor." ifadelerini kullandı.

Uygur, Kovid-19 ile mücadelede sağlıklı beslenmenin önemine dikkati çekti.

İzolasyon döneminde yaşanan stresin, uyku düzensizliklerine yol açtığı bilgisini veren Uygur, şöyle devam etti:

"Uyku düzeni ve kalitesindeki bozulmayla beraber, beyindeki ödül merkezlerini uyaran yüksek yağ, yüksek tuz, yüksek şekerli yiyeceklere yönelim arttı. Fast food, şekerli içecek ve işlenmiş besin tüketimi zirvede. Öte yandan evde ekran başında geçirilen süre de hareketsizliği artırdı. Fakat bilinmeli ki obez bireylerin Kovid-19'a yakalanma oranı yüksek. Mart 2020'den beri obezite ve Kovid-19 arasındaki ilişki bilinmektedir. Beden Kitle İndeksi 35 kg/m2'nin üzerinde olan bireyler ile 25 kg/m2'nin altında olan bireylerin karşılaştırıldığı bir çalışmada, obez bireylerin koranavirüse yakalanma riskinin 7 kat fazla olduğu bulunmuştur. Hastalığa yakalanma oranları gibi entübasyon oranları da yüksektir ve obezler yoğun bakımda daha uzun süre kalmaktadır. Obez bireylerin başka sağlık problemleri de olduğu için bu kişilerde koronavirüs daha ağır bir tablo ile seyretmektedir."

Anıl Çiğdem Uygur, pandemi sürecinde alışverişlerin haftalık veya aylık planlanmasını önerdi.

Uygur ayrıca, "Yüksek yağ ve rafine karbonhidrat tüketimini azaltın. Sebze ve meyve tüketimini artırın. Şekerle tatlandırılmış içecek, işlenmiş et, hazır besin, fast food ve şeker alımını sınırlandırın. Yetersiz beslenme veya obezite hastalığınız varsa bilinçsizce ilaç, takviye kullanmak ya da sağlıksız diyet yapmak yerine yeterli ve dengeli beslenin. Gerekirse profesyonel yardım talebinde bulunmaktan çekinmeyin." tavsiyesinde bulundu.