Son Dakika Haberleri: Esrarı Cam Kavanozlara Doldurup, Ormana Gömmüşler (2)

Esrarı Cam Kavanozlara Doldurup, Ormana Gömmüşler (2)

44 dakika önce

TUTUKLANDILARİnegöl'de 28 kilo esrar dolu cam kavanozları, gömdükleri ormanlık alanda topraktan çıkarırken jandarmalar tarafından suçüstü yakalanan Emir Sevinç ve Kenan Yılmaz, adliyeye sevk edildi.

Esrarı Cam Kavanozlara Doldurup, Ormana Gömmüşler (2), System.String[]
TUTUKLANDILAR

İnegöl'de 28 kilo esrar dolu cam kavanozları, gömdükleri ormanlık alanda topraktan çıkarırken jandarmalar tarafından suçüstü yakalanan Emir Sevinç ve Kenan Yılmaz, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:36 Kaynak: DHA

İnegöl, Kenan Yılmaz, Güncel
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