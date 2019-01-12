Esrarı Cam Kavanozlara Doldurup, Ormana Gömmüşler (2)
44 dakika önce
TUTUKLANDILARİnegöl'de 28 kilo esrar dolu cam kavanozları, gömdükleri ormanlık alanda topraktan çıkarırken jandarmalar tarafından suçüstü yakalanan Emir Sevinç ve Kenan Yılmaz, adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDILAR İnegöl
'de 28 kilo esrar dolu cam kavanozları, gömdükleri ormanlık alanda topraktan çıkarırken jandarmalar tarafından suçüstü yakalanan Emir Sevinç ve Kenan Yılmaz
, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa
),
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:36 Kaynak: DHA
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