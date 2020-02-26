ETSO'ya Vergi Haftası ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel ETSO'ya Vergi Haftası ziyareti - Son Dakika

ETSO'ya Vergi Haftası ziyareti

6 saat önce

Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan, bu yıl 24 Şubat-1 Mart 2020 tarihleri arasında kutlanan 31. Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'i ziyaret etti.

ETSO'ya Vergi Haftası ziyareti, System.String[]

Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan, bu yıl 24 Şubat-1 Mart 2020 tarihleri arasında kutlanan 31. Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'i ziyaret etti.


Gelir İdaresi Grup Müdürü Mehmet Kuzucu ve Aziziye Vergi Dairesi Müdürü Ümit Lütfi Aytüre'yle birlikte Başkan Yücelik'i ziyaret eden Aslan, hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi verdi. Ziyarette, her mükellefin kendileri için özel olduğunu ve bütün kurum çalışanlarının bu anlayışla en iyi hizmeti sunmaya gayret gösterdiğini söyleyen Aslan, vergi mükellefiyeti anlamında devletin sunduğu her kolaylığı aksatmadan vatandaşa ulaştırmak için çalıştıklarını ifade etti. Ergün Aslan, kurumlar arası ilişkileri de her zaman sıcak tutmayı ilke edindiklerini belirterek, bu konuda ETSO ile yakın işbirliği içerisinde olduklarının altını çizdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yücelik, Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan'ın nezdinde bütün kurum çalışanlarının 31. Vergi Haftası'nı kutladı. Vergi bilinci yüksek toplumlarda ekonomik kalkınmanın ve gelişmenin de aynı paralelde seyrettiğini vurgulayan Başkan Yücelik konuşmasında, mükelleflerin işlerini kolaylaştıran çözüm odaklı uygulamaların iş alemi için büyük önem taşıdığının altını çizdi. - ERZURUM

Vergi Haftası, Ergün Aslan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şirin Payzın'ın koronavirüs eleştirisine Bakan Koca'dan jet yanıt: Sizi iyi görünce zahmet vermedik
ABD Genelkurmay Başkanı: Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma niyetimiz yok Lise öğrencisi kendisini ranzaya asarak intihar etti Türkiye'nin sırın komşusu Gürcistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 23:50:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ETSO'ya Vergi Haftası ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]