Son Dakika Haberleri: Etü'de "Yükseköğretimde Kalite Yönetimi" Çalıştayı

Etü'de "Yükseköğretimde Kalite Yönetimi" Çalıştayı

1 saat önce

ETÜ'de Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas eşliğinde, "Yükseköğretimde Kalite Çalıştayı" başladı.

Etü'de
ETÜ'de Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas eşliğinde, "Yükseköğretimde Kalite Çalıştayı" başladı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda başlayan ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim ile çok sayıda akademisyenin katıldığı çalıştayın ilk toplantısının konusu "Yüksek Öğretimde Kalite ve Akreditasyon" oldu.

Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, üniversitelerin kalite sistemini yapılandırırken uluslararası gelişmeleri takip etmenin yanı sıra değerlendirme, akreditasyon, kalite ve performanslarının da önemli olduğunu ifade etti. Elmas, ayrıca üniversitelerin, mezunlarına alan bilgisi ve becerisi dışında dijital yetkinlik, karmaşık problem çözme, iletişim becerileri, analitik düşünme ve etik gibi konularda yetkinlik kazandırmaları gerektiğinin altını çizerken disiplinler arası eğitim yaklaşımıyla etkili ve anlamlı öğrenen, ufku geniş dünya vatandaşı olabilecek öğrenciler yetiştirdikleri takdirde hızlı gelişen kompleks dünyaya ayak uydurabileceklerini belirtti.

Toplantının ardından, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ve Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak eşliğinde Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezi (YÜTAM), Mucitpark Bilim ve Fikir Atölyesi'ni ve ETÜ Kristal Girişimcilik Atölyesi'ni gezerek burada yapılan faaliyetler hakkında bilgi edindiler. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:56 Kaynak: İHA

Ardahan, Değerli Taş, Güncel
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