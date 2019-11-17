Son Dakika Haberleri: Euro 2020 Elemeleri 10. haftası yarın 8 maçla devam edecek
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Euro 2020 Elemeleri 10. haftası yarın 8 maçla devam edecek

7 saat önce

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde yarın D, F ve J gruplarında 8 maç yapılacak.

Euro 2020 Elemeleri 10. haftası yarın 8 maçla devam edecek, System.String[]

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde yarın D, F ve J gruplarında 8 maç yapılacak.


Gecenin öne çıkan maçında, D Grubu'nda İrlanda Cumhuriyeti ve Danimarka şampiyonaya gitme mücadelesi verecek.


Gruplarda yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:


D Grubu


22.45 Cebelitarık-İsviçre


22.45 İrlanda Cumhuriyeti-Danimarka


F Grubu


22.45 İspanya-Romanya


22.45 Malta-Norveç


22.45 İsveç-Faroe Adaları


J Grubu


22.45 İtalya-Ermenistan


22.45 Liechtenstein-Bosna Hersek


22.45 Yunanistan-Finlandiya

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:43 
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