Euro 2020 Elemeleri 10. haftası yarın 8 maçla devam edecek

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde yarın D, F ve J gruplarında 8 maç yapılacak.
Gecenin öne çıkan maçında, D Grubu'nda İrlanda Cumhuriyeti ve Danimarka şampiyonaya gitme mücadelesi verecek.
Gruplarda yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
D Grubu
22.45 Cebelitarık-İsviçre
22.45 İrlanda Cumhuriyeti-Danimarka
F Grubu
22.45 İspanya-Romanya
22.45 Malta-Norveç
22.45 İsveç-Faroe Adaları
J Grubu
22.45 İtalya-Ermenistan
22.45 Liechtenstein-Bosna Hersek
22.45 Yunanistan-Finlandiya