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Ev saniyeler içinde küle döndü! Alevlerin arasında kalan adam, çareyi soyunup balkondan atlamakta buldu - Son Dakika

Ev saniyeler içinde küle döndü! Alevlerin arasında kalan adam, çareyi soyunup balkondan atlamakta buldu

23.07.2021 14:23

Denizli'de bir binanın 5'inci katında yangın meydana geldi. Söndürülmeyen sigaradan çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede tüm daireye yayılırken, o esnada içeride mahsur kalan Ahmet Ferruh Erdurur balkona çıkarak yardım istedi. Alevlerin balkona kadar ulaşmasıyla ölümle burun buruna gelen Erdurur, çareyi tutuşan kıyafetlerini çıkarıp balkondan aşağı sarkmakta buldu. Bulunduğu dairenin balkonundan bir alt katın balkonuna atlayan şahıs, yangından kurtulurken o anlar kameralara yansıdı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi, Asmalıevler Mahallesi 6653 Sokak'taki bir apartmanın 5'inci katındaki dairede yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yangının çıktığı dairedeki Ahmet Ferruh Erdurur, alevlerden korunmak için balkona çıkıp bağırarak çevredekilerden yardım istedi.

Ev saniyeler içinde küle döndü! Alevlerin arasında kalan adam, çareyi soyunup balkondan atlamakta buldu

ALEVLERDEN KURTULMAK İÇİN BALKONA ÇIKTI

Alevlerin tüm daireyi sarıp balkona da sıçraması üzerine Erdurur, önce bir örtüyle korunmaya çalıştı. Örtü, alevlerden korunmada yeterli olmayınca Erdurur, bu kez odadaki yanan kanepeyi balkona çıkartarak alevlerle arasına bariyer koymaya çalıştı.

KIYAFETLERİ TUTUŞUNCA SOYUNDU

Kıyafetleri de tutuşan Erdurur, üzerindekileri çıkardı. Bir süre bekleyen Erdurur, daha sonra duvara tutunup 4. katın balkonuna inerek kurtuldu. Erdurur, sağlık ekiplerince ambulansa alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu görülen Erdurur, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine götürüldü.

YANGININ SİGARADAN ÇIKTIĞINI SÖYLEDİ

Polise verdiği ilk ifadede yangının sigaradan çıktığını söyleyen Erdurur'un, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiyecilerin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.

Ev saniyeler içinde küle döndü! Alevlerin arasında kalan adam, çareyi soyunup balkondan atlamakta buldu
Ev saniyeler içinde küle döndü! Alevlerin arasında kalan adam, çareyi soyunup balkondan atlamakta buldu
Ev saniyeler içinde küle döndü! Alevlerin arasında kalan adam, çareyi soyunup balkondan atlamakta buldu
Ev saniyeler içinde küle döndü! Alevlerin arasında kalan adam, çareyi soyunup balkondan atlamakta buldu
Ev saniyeler içinde küle döndü! Alevlerin arasında kalan adam, çareyi soyunup balkondan atlamakta buldu
Ev saniyeler içinde küle döndü! Alevlerin arasında kalan adam, çareyi soyunup balkondan atlamakta buldu
Ev saniyeler içinde küle döndü! Alevlerin arasında kalan adam, çareyi soyunup balkondan atlamakta buldu

Asmalıevler Mahallesi, Pamukkale, Denizli, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Ev saniyeler içinde küle döndü! Alevlerin arasında kalan adam, çareyi soyunup balkondan atlamakta buldu - Son Dakika


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