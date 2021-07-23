Ev saniyeler içinde küle döndü! Alevlerin arasında kalan adam, çareyi soyunup balkondan atlamakta buldu - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesi, Asmalıevler Mahallesi 6653 Sokak'taki bir apartmanın 5'inci katındaki dairede yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yangının çıktığı dairedeki Ahmet Ferruh Erdurur, alevlerden korunmak için balkona çıkıp bağırarak çevredekilerden yardım istedi.

ALEVLERDEN KURTULMAK İÇİN BALKONA ÇIKTI

Alevlerin tüm daireyi sarıp balkona da sıçraması üzerine Erdurur, önce bir örtüyle korunmaya çalıştı. Örtü, alevlerden korunmada yeterli olmayınca Erdurur, bu kez odadaki yanan kanepeyi balkona çıkartarak alevlerle arasına bariyer koymaya çalıştı.

KIYAFETLERİ TUTUŞUNCA SOYUNDU

Kıyafetleri de tutuşan Erdurur, üzerindekileri çıkardı. Bir süre bekleyen Erdurur, daha sonra duvara tutunup 4. katın balkonuna inerek kurtuldu. Erdurur, sağlık ekiplerince ambulansa alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu görülen Erdurur, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine götürüldü.

YANGININ SİGARADAN ÇIKTIĞINI SÖYLEDİ

Polise verdiği ilk ifadede yangının sigaradan çıktığını söyleyen Erdurur'un, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiyecilerin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.