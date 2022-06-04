Ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

04.06.2022 14:31
Ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı bir binanın 2'nci katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı bir binanın 2'nci katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Osmangazi ilçesindeki tarihi Kayıhan Mahallesi Yağız Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar evde bulunan Hakan Bayındır ile Buse Bayındır, çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen Hakan ve Buse Bayındır ile onları kurtarmaya çalışan Levent Karabıyıkoğlu, tedbir amacıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yangın ise ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Evde zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi
Ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi
Ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi
Ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi
Ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi
Ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi
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Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi rehabilite edici kurslar düzenliyor Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi rehabilite edici kurslar düzenliyor Selçukgazi'de el sanatları kursiyerlerinin eserleri sergileniyor Selçukgazi'de el sanatları kursiyerlerinin eserleri sergileniyor
Kaynak: DHA

Osmangazi, Kayıhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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