Evinde çıplak dolaşan adam mahalleyi birbirine kattı

Ankara'da bir apartman dairesinde çıplak halde bulunan kişi ile sokaktaki vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Mahalle sakinlerinin tepkisi, şahsın pencereye çıkarak tartışmayı sürdürmesi üzerine daha da arttı.

CAMA ÇIKTI, ÇIPLAK HALDE MAHALLELİ İLE TARTIŞTI

Evinde çıplak dolaştığı belirtilen şahıs, kendisine tepki gösteren mahalle sakinleriyle pencere önünde karşı karşıya geldi. Çevredekilerin uyarılarına aldırış göstermeden cama çıkan şahsın yaşanan tartışma esnasında da çıplak olduğu anlar kameraya yansıdı.

EVE ODUN FIRLATTILAR

Gerginliğin devam ettiği sırada mahalle sakinlerinden biri, şahsın bulunduğu dairenin penceresine odun parçası fırlattı. Aynı kişinin kısa süre sonra ikinci kez odun atması da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.