Evinin terasında 21 yerinden bıçaklanmıştı! Katili en yakını çıktı - Son Dakika
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Evinin terasında 21 yerinden bıçaklanmıştı! Katili en yakını çıktı

09.05.2022 14:48

Şişli'deki evinde 21 yerinden bıçaklanarak öldürülen Cenk Çağın Ünlü'nün katil zanlısı kardeşi çıktı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, cinayet şüphelisi olarak Cenk Çağın Ünlü'nün kardeşi Cem İ.Ü.'yü gözaltına aldı. Çelişkili ifadeler veren şüphelinin olayın sebebi konusunda bir şey söylemediği öğrenildi.

Ünlü bir şarap markasının satış temsilciliğini yapan Cenk Çağın Ünlü, 6 Mayıs 2022 tarihinde evinin terasında öldürülmüş bir halde bulundu. Kendisinden haber alamayan arkadaşlarının ihbarı sonucu olay yerine giden polis ekipleri çilingir yardımıyla açtıkları Cenk Çağın Ünlü'nın bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

KATİLİ KARDEŞİ ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, başlattıkları soruşturmada binanın güvenlik kamera görüntülerini incelediklerinde bir kişinin elinde bavulla çıktığını belirledi. Polis katil olabileceğini değerlendirdiği şüpheliyi kamera görüntülerini kullanarak Beyoğlu'nda bir otele kadar izledi. Bu otelde kaldığı tespit edilen şüpheliyi yakalamak için operasyon yapıldı.

Polis cinayet şüphelisi olarak Cenk Çağın Ünlü'nün kardeşi Cem İ.Ü.'yü gözaltına aldı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Şüphelinin kaldığı otel odasında yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak bulundu. Şüphelinin sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı ve çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi. Şüphelinin ağabeyini neden öldürdüğüne yönelik bir şey söylemediği belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Cem İ.Ü. adliyeye sevk edildi.

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Cinayet, Mayıs, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinin terasında 21 yerinden bıçaklanmıştı! Katili en yakını çıktı - Son Dakika


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14:48 Evinin terasında 21 yerinden bıçaklanmıştı! Katili en yakını çıktı
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