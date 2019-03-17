Son Dakika Haberleri: Evkur Yeni Malatyaspor - Mke Ankaragücü Maçının Ardından

Evkur Yeni Malatyaspor - Mke Ankaragücü Maçının Ardından

1 saat önce

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında, MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi.

Evkur Yeni Malatyaspor - Mke Ankaragücü Maçının Ardından, System.String[]


SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında, MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bugün oyunun sonucuna baktıklarında 3-1 kazanan Malatyaspor'un olduğunu kaydederek, "3 puan aldığımızdan dolayı çok mutluyuz. 2-0'a kadar iyiydik, 2-1 olduktan sonra maçı kaybedebilirdik. 2-1'i koruma pozisyonuna girdik. Ayağa pas yapıp, basit hatalar yapmasaydık maçı 3 ya da 4-0'a getirebilirdik. Ankaragücü 2-3 net pozisyon yakaladı. Bunları skora yansıtabilselerdi maçı kaybedebilirdik. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Son haftalardaki moral bozukluğu, hata yapmama duygusunu oluşturdu. Önemli olan burada alacağımız 3 puandı, aldığımızdan dolayı da mutluyuz. 37 puandayız. Milli maç arası bize çok iyi gelecek. Sakatlarımız geri dönecek. Milli maç arasından sonra daha iyi bir takım izlettireceğiz" diye konuştu.

ANKARA GÜCÜ CEPHESİ

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan da Malatya'ya gelirken mağlup olmayı hiç düşünmediklerini ifade ederek, "Mağlup olacak oyun da oynamadık. Sahada iyi bir Ankaragücü vardı. Bir penaltı pozisyonu var, hakemin VAR'a gitmesi gerekirdi. Penaltı olduğuna inanmıyorum. Ürettiğimiz pozisyonlar vardı. Bana göre maçın hakkı beraberlikti ama mağlup olduk. Oynanan oyundan dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:45 Kaynak: DHA

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