Eylül Sare Karav, Karate\'de Türkiye 3\'üncüsü

Spor Toto Yıldızlar Ligi Karate Şampiyonası'na Eskişehir'den katılan Eylül Sare Karav, yarıştığı kategoride Türkiye 3'üncülüğü elde etti.

Türkiye Spor Toto Yıldızlar Ligi Karate Şampiyonası, Sakarya'da gerçekleştirildi. Eskişehir'den Eylül Sare Karav, şampiyonaya katılım sağladı. Önemli bir başarıya imza atan Karav, 29 kilogram kumite kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldu. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, hem genç karateciyi hem de emeği geçen antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR