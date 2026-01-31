Eylül Sare Karav, Karate'de Türkiye 3'üncüsü - Son Dakika
Eylül Sare Karav, Karate'de Türkiye 3'üncüsü

31.01.2026 10:52
Eskişehirli Eylül Sare Karav, Yıldızlar Ligi Karate Şampiyonası'nda 29 kg'da Türkiye 3'üncüsü oldu.

Spor Toto Yıldızlar Ligi Karate Şampiyonası'na Eskişehir'den katılan Eylül Sare Karav, yarıştığı kategoride Türkiye 3'üncülüğü elde etti.

Türkiye Spor Toto Yıldızlar Ligi Karate Şampiyonası, Sakarya'da gerçekleştirildi. Eskişehir'den Eylül Sare Karav, şampiyonaya katılım sağladı. Önemli bir başarıya imza atan Karav, 29 kilogram kumite kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldu. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, hem genç karateciyi hem de emeği geçen antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

