EYÜP'TE İETT OTOBÜSÜ 17 ARACA ÇARPTI. KAMYONA ÇARPARAK DURAN OTOBÜSÜN ŞOFÖRÜ KAYIPLARA KARIŞTI - Son Dakika
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EYÜP'TE İETT OTOBÜSÜ 17 ARACA ÇARPTI. KAMYONA ÇARPARAK DURAN OTOBÜSÜN ŞOFÖRÜ KAYIPLARA KARIŞTI

18.06.2022 03:11
EYÜP'TE İETT OTOBÜSÜ 17 ARACA ÇARPTI. KAMYONA ÇARPARAK DURAN OTOBÜSÜN ŞOFÖRÜ KAYIPLARA KARIŞTI

Ertan KILIÇ / -EYÜPSULTAN'DA sürücüsünün kimliği belirlenemeyen İETT otobüsü mahalleyi birbirine kattı.

Ertan KILIÇ/ -EYÜPSULTAN'DA sürücüsünün kimliği belirlenemeyen İETT otobüsü mahalleyi birbirine kattı. 17 araca çarpan otobüs, yol kenarında park halindeki kamyonete çarptıktan sonra durabildi. Sürücü olay yerinden kaçarken araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Alibeyköy Mahallesi Canan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 34 HK 3374 plakalı özel halk otobüsü, Atatürk Bulvarı'ndan Canan Sokak'a girdiği sırada önce yön tabelasına, ardından da sokakta bulunan park halindeki 17 araca çarptı.

ARAÇLARDA HASAR MEYDANA GELDİ

Otobüs, aralarında ambulans, kamyon ve otomobillerin bulunduğu 17 araca çarpıp yaklaşık 1 kilometre ilerledikten sonra çelik kasa yüklü olduğu öğrenilen 34 BH 288 plakalı kamyona çarptıktan sonra durabildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon sokaktaki doğalgaz kutusuna çarptı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI!

Kazanın ardından vatandaşlar otobüsün yanına geldiğinde, çalışır vaziyetteki otobüsün şoförünün olay yerinden kaçtığını gördü. İhbar üzerine olay yerine, İGDAŞ ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayın gece olması ve sokağın boş olması olası bir faciayı engellerken, araçlarda hasar meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler kaza ile ilgili inceleme yaptı. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

'BAĞIRMASAM BİRKAÇ TANE ÖLÜ OLABİLİRDİö

Olayı anlatan sokak sakinlerinden Hidayet Tayfur, "Canan sokağın baş tarafında oturuyordum. Bir gürültü duydum. Balkona çıktım. Bir baktım otobüs son sürat geliyor, bağırdım. Yol üzerinde insanlar vardı. Bağırmamla insanlar kaçtı. Zaten vura vura geldi, en son nokta buraya geldi. Bu kamyona çarptı. Buna vurduktan sonra geldik, çalışıyor içinde kimse yok. Terk etmiş gitmiş. Şahsı görmedik. Kimseye çarpmadı. Benim bağırmamla, yolda yayalar vardı. Onlar kaçtı yoksa, birkaç tane ölü falan olurdu. Burada otobüs hattı yok. Atatürk Bulvarı'ndan Canan Sokak'a giriş yapıyor böyle bir hat yokö diye konuştu.

ARAÇ SAKİNLERİ YAPILAN ÇALIŞMALARI İZLEDİ

Olayın ardından araç sahipleri de sokakta yapılan çalışmaları izledi. Park halindeki otomobili zarar gören Gökhan Demirci, "Tam olarak görmedim. Söylenilenlere göre, İETT otobüsü dönerken tabelaya vuruyor. Sonra sokağın içine dalarak bütün arabalara vurup aşağıya kadar gidiyor. Benim aracım da bu. Aracımın ön tarafında ve arka tarafında maddi hasar varö diyerek yaşadıklarını anlattı.

KAVHE İÇERKEN KAZA YAŞANDI

Cadde üzerinde bulunan kafede çay kahve içmeye gelen, Mustafa Demirtürk ise yaşananları, "Biz kafede bir çay, kahve içmeye geldik. Arabayı buraya park etmiştik. Yüksek bir ses duyduk. Belediye otobüsü bütün mahalledeki arabalara hasar vermiş. Benim aracımda da hasar mevcut zatenö diyerek anlattı.

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: EYÜP'TE İETT OTOBÜSÜ 17 ARACA ÇARPTI. KAMYONA ÇARPARAK DURAN OTOBÜSÜN ŞOFÖRÜ KAYIPLARA KARIŞTI - Son Dakika
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