Eyüpspor\'da Transfer Hareketliliği

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, 2 futbolcuyla yollarını ayırırken kadrosuna 1 oyuncu dahil etti.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, Nihad Mujakic ve Denis Draguş ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Avusturya'nın LASK takımından transfer edilen Fransız oyuncu Lenny Pintor ile sözleşme imzalandığı aktarıldı.
