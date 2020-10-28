EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI, MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ - Son Dakika

EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI, MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

28.10.2020 00:22
EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI, MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ, System.String[]

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAEyüpsultan'da gece saatlerinde 5 katlı bir binanın dördünce katındaki tadilatta olduğu öğrenilen dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Eyüpsultan'da gece saatlerinde 5 katlı bir binanın dördünce katındaki tadilatta olduğu öğrenilen dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken daire sahipleri son anda yan komşularına sığındı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası sokağa dökülen mahalle sakinlerini polis ekipleri sosyal mesafeye uymaları yönünde sürekli uyarılarda bulundu. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, daire de hasar meydana geldi.

Yangın Eyüpsultan, Esentepe Mahallesinde gece saat 23.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Tabya Sokak üzerindeki 5 katlı bir binanın dördüncü katında bulunan ve bir süredir tadilatta olan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri komşularının dairesinden alevlerin yükseldiğini görünce önce itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi sonrada yardıma koştu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada dairede yaşayanlar kendilerini son anda yan komşularının evine attı. Yangın sırasında evde bulunan televizyonun da patladığı iddia edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Ayrıca itfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra daire de soğutma çalışması da yaptı. Yangın nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken dairede maddi hasar meydana geldi.

POLİS MAHALLE SAKİNLERİNE SOSYAL MESAFE UYARISI YAPTI

Yangın nedeniyle mahalle sakinlerinin sokağa döküldüğü görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta bulunan vatandaşlara hem sosyal mesafeye uymalarını hem de evlerine gitmeleri yönünde ekip aracından uyarıda bulundu. Bina da oturmayan vatandaşlar polisin uyarısıyla evlerine gitti. Ayrıca yangın çıkan dairenin görüntüsü bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de daireden alevlerin yükseldiği görülüyor.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI, MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ - Son Dakika

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