Eyüpsultan\'da Yangın: 1 Ölü, 1 Yaralı

EYÜPSULTAN'da gecekonduda çıkan yangın bitişiğindeki eve sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bir kişi ölürken bir kişide dumandan etkilendi.

Yangın, saat 07.00 sıralarında İslambey Mahallesi Bülbül Yuvası Sokak'ta bulunan gecekonduda çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın gecekondunun bitişiğindeki eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının çevredeki evlere sıçraması engellenirken gecekonduda bulunan mutfak tüplerinin de patladığı öğrenildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ayağında sakatlığı bulunduğu için gecekondudan çıkamadığı öğrenilen bir kişi hayatını kaybetti. Alevlerin sıçradığı diğer gecekonduda dumandan etkilenen Fatma Balcı'yı ekipler kurtardı. Balcı'ya ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin gecekonduda çalışmaları devam ederken ölen kişinin cansız bedeninin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüleceği öğrenildi.