Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede, pakette zaman ayarlı ve mıknatıs düzenekli patlayıcı olduğu belirlendi.

Eyüpsultan 'da yol kenarına bırakılan, zaman ayarlı ve mıknatıs düzenekli patlayıcı bulunan şüpheli paket, uzman ekipler tarafından imha edildi.

Kaynak: AA

İstanbul Caddesi, Eyüpsultan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eyüpsultan'da yol kenarındaki şüpheli paketten patlayıcı düzenek çıktı - Son Dakika

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