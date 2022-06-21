Eyüpsultan'da yol kenarındaki şüpheli paketten patlayıcı düzenek çıktı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da yol kenarındaki şüpheli paketten patlayıcı düzenek çıktı

21.06.2022 13:11
Eyüpsultan'da yol kenarındaki şüpheli paketten patlayıcı düzenek çıktı

Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan, zaman ayarlı ve mıknatıs düzenekli patlayıcı bulunan şüpheli paket, uzman ekipler tarafından imha edildi.

Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan, zaman ayarlı ve mıknatıs düzenekli patlayıcı bulunan şüpheli paket, uzman ekipler tarafından imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Göktürk Mahallesi'nde arıcılık yapan kişi, İstanbul Caddesi'nde ilerlerken yol kenarında şüpheli paket görerek durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede, pakette zaman ayarlı ve mıknatıs düzenekli patlayıcı olduğu belirlendi.

Bölgede güvenlik önlemi alınmasının ardından paket, uzman ekiplerce imha edildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

İstanbul Caddesi, Eyüpsultan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da yol kenarındaki şüpheli paketten patlayıcı düzenek çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da yol kenarındaki şüpheli paketten patlayıcı düzenek çıktı - Son Dakika
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