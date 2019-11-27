Ezine'de acemi erler yemin etti

Ezine 3. Jandarma Er Eğitim Taburunda vatani görevini yapan 1999/4 tertip 1. grup acemi erler yemin etti.



Tören, Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Evren Hızlı'nın askerleri selamlaması ile başladı.



Bayrağın yerini alması, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil'in mesajı okundu.



Bölüklerin and içmesinin ardından, eğitimde başarılı olan erlere hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi. Birliğe ilk katılan acemi er Emre Yıldız tarafından Mehmetçik Kütüğüne plaket çakıldı.

Erlerin aileleri ile buluşmasıyla tören sona erdi.

Törene Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu da katıldı.