Fahrettin Altun Washington Post'a yazdı: Dünya, Türkiye'nin Kuzeydoğu Suriye planına destek vermeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Amerikan Washington Post gazetesine olası Suriye operasyonunu yazdı. Altun, " Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda, Türk vatandaşlarına uzun zamandır yönelen bir tehdidi ortadan kaldırmak ve yerel halkı, silahlı haydutların elinden kurtarmak dışında bir hedefi yoktur" değerlendirmesinde bulundu.



Altun, makalesi "Dünya, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusu için hazırladığı planı desteklemeli" başlığıyla çıktı.