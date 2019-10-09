Son Dakika Haberleri: Fahrettin Altun Washington Post'a yazdı: Dünya, Türkiye'nin Kuzeydoğu Suriye planına destek vermeli
Son Dakika Dünya Fahrettin Altun Washington Post'a yazdı: Dünya, Türkiye'nin Kuzeydoğu Suriye planına destek vermeli

Fahrettin Altun Washington Post'a yazdı: Dünya, Türkiye'nin Kuzeydoğu Suriye planına destek vermeli

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yapacağı olası askeri operasyonla ilgili olarak Washington Post gazetesinde "Dünya, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusu için hazırladığı planı desteklemeli" başlıklı bir makale kaleme aldı

Fahrettin Altun Washington Post'a yazdı: Dünya, Türkiye'nin Kuzeydoğu Suriye planına destek vermeli, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Amerikan Washington Post gazetesine olası Suriye operasyonunu yazdı. Altun, " Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda, Türk vatandaşlarına uzun zamandır yönelen bir tehdidi ortadan kaldırmak ve yerel halkı, silahlı haydutların elinden kurtarmak dışında bir hedefi yoktur" değerlendirmesinde bulundu.


Altun, makalesi "Dünya, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusu için hazırladığı planı desteklemeli" başlığıyla çıktı.

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Washington Post, Fahrettin Altun, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:36 
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