fastPay Wildcats ESL Türkiye CSGO Şampiyonası finallerinde! - Son Dakika

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan fastPay Wildcats ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası Finallerine adını yazdırdı.

Dün saat 20.30'da başlayan fastPay Wildcats - Şahangiller Espor mücadelesi sonuçlandı. fastPay Wildcats BO3 üzerinden oynanan seride 2 maçı kazanarak adını finallere yazdırmayı başardı. Maçlarda sırasıyla Mirage ve Dust 2 haritaları oynandı. Mirage haritasını 16-11 ve Dust 2 haritasını 16-14 kazanan fastPay Wildcats finallere çıkan ilk takım oldu. Maçın MVP'si ise Emre 'duggyversus' Oktay oldu.

Playofflarda bugün akşam oynanacak karşılaşma ise Sangal Esports - Çamlıca Espor arasında gerçekleşecek. Maçın başlangıç saati ise 20.30. Maçı ESL Türkiye Twitch hesabı üzerinden izleyebilirsiniz. Yayının yapılacağı kanala hızlıca ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da başarılar diliyoruz!