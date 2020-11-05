Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede silahla tehdit ve hakaret suçlarından tutuklandı.

Araca doğru yürüyen Hüseyin D., filyasyon ekibine bıçak göstererek tehdit ve hakaretlerde bulundu.

Alınan bilgiye göre, 2 Kasım'da saat 14.30 sıralarında tek şeritli Kocasinan Caddesi'nde seyir halinde olan taksi sürücüsü Hüseyin D., filyasyon ekibini taşıyan aracın karşısına çıkması üzerine taksiden indi.

Fatih'te filyasyon ekibini bıçakla tehdit ederek hakarette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan taksi şoförü tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Fatih'te filyasyon ekibini bıçakla tehdit eden taksi şoförü tutuklandı - Son Dakika

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