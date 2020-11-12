Fatih'te termal kameralı drone ile sigara denetimi - Son Dakika

Fatih'te termal kameralı drone ile sigara denetimi

12.11.2020 14:44

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Eminönü Meydanı'nda termal kameralı drone ile sigara yasağı denetimi yaptı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Eminönü Meydanı'nda termal kameralı drone ile sigara yasağı denetimi yaptı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri artan korona virüs vak'aları ve İçişleri Bakanlığı tarafından getirilen kısıtlamalar kapsamında Eminönü'nde korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Denetimde termal kameralı polis drone'u kullanıldı.

Polis Drone Pilotu Necat Kalkan'ın kullandığı termal kameralı drone ile ateşi yüksek olan kişiler tespit edildi. Meydanda maskesiz ve sigara içen kişiler drone ile belirlenerek uyarılar yapıldı. Ekipler, 65 yaş üstü vatandaşların saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceği yeni düzenlemeyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

(Caner Sönmez - Halil Enes Sucu/İHA)

Fatih'te termal kameralı drone ile sigara denetimi
Fatih'te termal kameralı drone ile sigara denetimi
Fatih'te termal kameralı drone ile sigara denetimi
Fatih'te termal kameralı drone ile sigara denetimi
Fatih'te termal kameralı drone ile sigara denetimi
Fatih'te termal kameralı drone ile sigara denetimi

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Eminönü, Sigara, Drone, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fatih'te termal kameralı drone ile sigara denetimi - Son Dakika


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