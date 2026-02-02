Fatma Arat, Beyaz'la Joker'de Heyecanlandı

SAHİPLENDİĞİ 'Boncuk' isimli köpeğiyle çektiği video ile tanınan Fatma Arat (27), Kanal D'nin sevilen yarışması 'Beyaz'la Joker' programına konuk oldu. Heyecanını ifade eden Arat, "Beyazıt Öztürk'ün karşısında olmak mutluluk verici bir andı" dedi.

Malatya'da yaşayan Fatma Arat'ın Yeşilyurt ilçesindeki evi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı. Depremlerden sonra yapılan Samanköy Konteyner Kent'e ailesiyle yerleşen Arat, burada bulduğu ve 'Boncuk' adını verdiği köpeği beslemeye başladı. Annesiyle köpeği sahiplenen Arat'ın Boncuk'u severken çektiği video, sanal medyada ilgi gördü.

Fatma Arat, dün gece Kanal D'nin sevilen yarışma programı 'Beyaz'la Joker'e konuk oldu. Çektiği video sanal medyada milyonlar izlenen Fatma Arat, yaşadığı heyecanı Demirören Haber Ajansı'na aktardı. Programa katılıp katılmama konusunda çekimser davrandığını fakat sonra katılmaya karar verdiğini belirten Arat, "Yarışma benim için çok farklı bir atmosferdi. Aşırı heyecanlandım. İlk kez profesyonel kameraların karşısına geçtim ve karşımda mükemmel bir insan Beyazıt Öztürk vardı. Beyaz Abi ekranlarda görüldüğü gibi çok tatlı. Mükemmel ve enerjisi çok güzel biri aynı zamanda çok kibar. Program sırasında heyecanımdan dolayı adımı bile unutmuş söylememişim. Beyaz Abi adımı söyledi. Ekip, seyirciler ve Beyaz abinin atmosferi çok güzeldi. Bilmediğim sorular karşısında her zaman zorlanıyorum. Soruyu bilemezsem ne olacak diye çok gerildim. Beyaz abinin karşısına çıktığınızda vazgeçmek düşüncesi hiç olmadı. Daha önce de içerik üreticisiydim. Ama hep kamera arkasındaydım ve daha çok dostlarım görünüyordu. İlk kez kamera karşısına geçtim. Program bana bir öz güven kattı. Programla birlikte kendime güvenimde artış oldu. Paylaşım sonrası inanılmaz mutlu edici anlara şahitlik ettim. İnsanların bana olan sevgisini severek takip ediyorum" dedi.

'SOKAK HAYVANLARINA YARDIM İÇİN BAHÇELİ BİR EV İSTİYORUZ'

İçerik üretmeye devam edeceğini belirten Arat, "Video ile alakalı çok güzel remixler yapmışlar. Yolda tanımaya başladı insanlar. Yolda bana 'Siz hanimiş bitti mottiş abla değil misiniz' diye soruyorlar. İnsanların beni doğal halimle sevmesi beni çok mutlu etti. Kameralardan korkar kaçardım. Üniversite yıllarımda dahi hiç fotoğrafım yoktur benim. Boncuk benden daha ünlü. Boncuk benim dostum. Ünlü olmadan önce de benim dostumdu. 3 yıl oldu onunla dostluğumuz. İçerik üretmeye devam edeceğiz. Sokak hayvanlarına yardımcı olmak için bahçeli bir ev istiyoruz ve Boncuk ile onun için çalışacağız" diye konuştu.

