Fatsa Belediyesi doğaya kuşlar için yem, sokak hayvanları için mama bıraktı - Son Dakika

Fatsa Belediyesi doğaya kuşlar için yem, sokak hayvanları için mama bıraktı

21.01.2021 14:59

Fatsa Belediyesi doğaya kuşlar için yem, sokak hayvanları için mama bıraktı Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerinde doğada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama, kuşlar için yem bıraktı.

Fatsa Belediyesi doğaya kuşlar için yem, sokak hayvanları için mama bıraktı

ORDU - Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerinde doğada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama, kuşlar için yem bıraktı.

Şehrin muhtelif yerlerine beslenme noktaları kuran Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yem ve su kaynaklarının üzerinin karla kaplanmasından ötürü beslenmekte zorluk yaşayan kuşların ve sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Soğuk kış günlerinde kuşlar ve sokak hayvanları unutulmadı

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler karlı havalarda aç kalan kuşları ve sokak hayvanlarını unutmadı. Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erdem Yuva, ikisi zabıta memuru olmak üzere müdürlüğe bağlı 6 personelle birlikte ilçenin yüksek rakımlı mahallerinden biri olan Duayeri Mahallesi'ne giderek ağaç diplerine kuş yemi ve köpek maması bıraktı.

Karla kaplanan arazilerde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşlar için doğaya yem ve mama bıraktıklarını söyleyen Temizlik İşleri Müdürü Erdem Yuva, " Sokak hayvanları ve doğadaki her çeşit kuş bizim can dostlarımız. Kar yağışının etkili olduğu şehir merkezinden uzak, rakımı yüksek kırsal mahallelerimizde karla kaplı dağlık ve ormanlık alanlarda sokak hayvanları ve kuşlar için mama ve yem bıraktık. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de sokak hayvanlarını aç bırakmıyoruz. Vatandaşlarımız da soğuk havalarda kuşlar ve sokak hayvanlarımız için pencere pervazlarına ve evlerinin önlerine yem bırakıyor. Bu davranışlarından dolayı onlara da teşekkür ediyoruz. İstiyoruz ki, hiç bir canlımız açlıktan, susuzluktan dolayı ölmesin. Fatsa Belediyesi olarak bundan sonra da can dostlarımızın yaşamını kolaylaştırıcı çalışmalarımız sürecek" dedi.

Vatandaşlar da teşekkür etti

Öte yandan, doğaya yem ve mama bırakan Fatsa Belediyesi ekiplerini gören vatandaşlar bu örnek çalışmalardan ötürü memnuniyetlerini ifade ederek teşekkür etti.

Fatsa Belediyesi doğaya kuşlar için yem, sokak hayvanları için mama bıraktı
Fatsa Belediyesi doğaya kuşlar için yem, sokak hayvanları için mama bıraktı
Fatsa Belediyesi doğaya kuşlar için yem, sokak hayvanları için mama bıraktı
Fatsa Belediyesi doğaya kuşlar için yem, sokak hayvanları için mama bıraktı

Sokak Hayvanları, Fatsa Belediyesi, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Fatsa Belediyesi doğaya kuşlar için yem, sokak hayvanları için mama bıraktı - Son Dakika


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