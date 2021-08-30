Fatsa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Fatsa Askerlik Şubesi Başkan Vekili Personel Asteğmen Ülgen Semih Öçal gerçekleştirdi. Fatsa Fen Lisesi öğrencileri Sanem Yurttaş ve Serra Karabina'nin şiirlerini okumasından sonra tören sona erdi. - ORDU

Kaymakam Ömer Lütfi Yaran ve Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar 'ın Atatürk Anıtına çelenk sunumun ardından bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

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