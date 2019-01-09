Son Dakika Haberleri: Feci Kazada Can Veren Öner Çifti Son Yolculuklarına Uğurlandı

Feci Kazada Can Veren Öner Çifti Son Yolculuklarına Uğurlandı

30 dakika önce

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde dün otomobilin dereye uçtuğu feci kazada vefat eden Mustafa Öner (65) ve eşi Ayşe Öner (67) çifti, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinin Kiremitçisalih köyünde son yolculuklarına uğurlandı.

Feci Kazada Can Veren Öner Çifti Son Yolculuklarına Uğurlandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde dün otomobilin dereye uçtuğu feci kazada vefat eden Mustafa Öner (65) ve eşi Ayşe Öner (67) çifti, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinin Kiremitçisalih köyünde son yolculuklarına uğurlandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülüğünü Erkan Arslan'ın (43) yaptığı 22 UF 474 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hayrabolu ilçesi Ortaca Mahallesi'ndeki Ortaca Köprüsü'nden dereye yuvarlandı. Feci kazada, 1'i bebek, 2'si çocuk olmak üzere toplam 8 kişi hayatını kaybetti.

Kızları da kansere yenik düştü

Kazada hayatını kaybeden Mustafa Öner ve Ayşe Öner'in cenazeleri, Kiretmitçisalih köyünde bulunan evlerine getirildi. Öner çiftinin yakınları cenazede fenalık geçirdi. Köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Öner çifti yan yana toprağa verildi. Öner çiftinin kızları, araç sürücüsü Erkan Arslan'ın eşi Zehra Arslan'ın da yaklaşık bir hafta önce kansere yenik düşerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kazada hayatını kaybeden araç sürücüsü Erkan Arslan, çocukları Buğra Barış Arslan ve Buğlem Arslan da Uzunköprü merkezde defnedilecek. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:31 Kaynak: İHA

Uzunköprü, Mustafa Öner, Edirne, Hayrabolu, Güncel
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