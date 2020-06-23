Fed/Rosengren: Uzun ve kısa dönem faizler düşük tutulmalı - Son Dakika

Fed/Rosengren: Uzun ve kısa dönem faizler düşük tutulmalı

ABD Merkez Bankası (Fed) Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, Fed'in hem uzun hem de kısa vadeli faizleri düşük tutmasının gerekli olduğunu vurguladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, Fed'in hem uzun hem de kısa vadeli faizleri düşük tutmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Rosengren, Fed'in reel ekonominin, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi için oluşturduğu Main Street Lending Facility programının uygulamaya girmesi nedeniyle yaptığı konuşmada, yılın ikinci yarısının "zor" olacağını ve programın buna karşı bir "sigorta" sağlayacağının altını çizdi.

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Yahoo Finance'in sorularını yanıtlayan Rosengren, "Yılın ikinci yarısı pekçok insanın öngördüğünden daha zor olacak. Uygulamaya konan program ekonomi için önemli bir sigorta politikası olacak" diye uyardı.

Rosengren daha önce, ABD ekonomisinin Covid-19 krizine dayanmak için hem Fed'in hem de Kongre'nin daha fazla desteğine ihtiyacı olacağını da söylemişti.

Fed Başkanı Jerome Powell, 9 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyerek, onları yeniden açılmaya ve istihdam sağlamaya hazırlamak, geniş tabanlı ekonomik toparlanmayı da teşvik edecektir" dedi ve ekledi:  

"Yaptığımız bu değişikliklerin, Ana Cadde Kredilendirme Programı'nın, bu zor zamanda istihdamı destekleme yeteneğini de geliştirecektir."

 


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Boston, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:30 Kaynak: DHA

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