Felsefenin öncü ismi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'ye doğum gününde hüzünlü veda - Son Dakika
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Felsefenin öncü ismi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'ye doğum gününde hüzünlü veda

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Türkiye'de felsefe ve insan hakları çalışmalarının öncü isimlerinden Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, 90. yaşına gireceği 4 Ekim'de son yolculuğuna uğurlandı. Maltepe Üniversitesi'ndeki veda töreninde konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuçuradi için “Bu çağın öğretmeni olarak bize yol gösterdi. Onun rehberliği her zaman yol gösterici olacak” dedi.

Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

90'ıncı yaşına girmeye hazırlanan Kuçuradi, 10 Ekim'de Sarıyer Boğaziçi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek programda öğrencileri ve sevenleriyle yeni yaşını kutlamaya hazırlanıyordu.

Felsefenin öncü isimlerinden Kuçuradi için doğum günü olan 4 Ekim'de Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda veda töreni düzenlendi. Kuçuradi'nin cenazesinin törenin ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'nda toprağa verilmesi planlandı.

İNSAN HAKLARI ALANINDA BÜYÜK MİRAS BIRAKTI

Kuçuradi, uzun yıllar boyunca sürdürdüğü akademik çalışmalarının yanı sıra özellikle insan hakları alanındaki çalışmalarıyla öne çıktı. Yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası alanda da fikirleriyle farkındalık oluşturan Kuçuradi'nin felsefe alanındaki çalışmaları insan hakları mücadelesine önemli katkılar sundu.

Kuçuradi'nin çalışmaları Türkiye sınırlarını aşarken, UNESCO başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinde ortaya koyduğu fikirler de karşılık buldu.

Felsefenin öncü ismi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'ye doğum gününde hüzünlü veda

"FELSEFEDEN ASLA VAZGEÇMEDİ"

Türkiye Felsefe Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken de uzun yıllar birlikte çalıştığı Kuçuradi'yi anlattı. Öğrencilik yıllarından itibaren Kuçuradi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Çotuksöken, onun akademik titizliğine dikkat çekti.

Kuçuradi'nin babasının eczacı olduğunu ve kızının da eczacı olmasını istediğini anlatan Çotuksöken, Kuçuradi'nin buna rağmen felsefeden hiçbir zaman vazgeçmediğini söyledi.

Çotuksöken, Kuçuradi'nin Türkçeye gösterdiği özeni de şu sözlerle anlattı:

"Çok titiz çalışırdı. Muhteşem bir dil duyarlılığı vardı. Çok yabancı dil bilirdi ama Türkçeye ayrı bir özen gösterirdi."

ÖMER ÇELİK: ONUN REHBERLİĞİ HER ZAMAN YOL GÖSTERİCİ OLACAK

Kuçuradi için düzenlenen veda töreninde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuştu. Çelik, Kuçuradi'nin düşünce dünyasına ve insan-değer ilişkisine yaptığı katkılara dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu çağın öğretmeni olarak bize yol gösterdi. Bir değer arayışı olanın kendine bulacağı en kıymetli öğretmenlerden bir tanesi Kuçuradi hocamızdır. Ne zaman insandan bahsetsek, ne zaman insan ile değer ilişkisi arasında bir bağ kurmaya çalışsak onun rehberliği önümüzde her zaman yol gösterici olacak."

Felsefenin öncü ismi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'ye doğum gününde hüzünlü veda

İOANNA KUÇURADİ KİMDİR?

İoanna Kuçuradi, 4 Ekim 1936'da İstanbul'da dünyaya geldi. 1954'te Zapyon Kız Lisesi'ni, 1959'da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi. 1965'te doktora derecesini alan Kuçuradi, 1965-1968 yılları arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde görev yaptı. 1970'te doçent, 1978'de profesör oldu.

Kuçuradi, 1969'da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü kurdu ve 2003 yılında emekli oluncaya kadar bölüm başkanlığı görevini sürdürdü.

1997'den itibaren aynı üniversitenin İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin müdürlüğünü yapan Kuçuradi, merkez bünyesinde kurulan UNESCO Kürsüsü'nün de sahibiydi.

Türkiye Felsefe Kurumu Başkanlığı görevini yürüten Kuçuradi, Uluslararası Felsefe Dernekleri Federasyonu'nda çeşitli görevler üstlendi ve federasyonun başkanlığını yaptı.

Felsefe, etik, insan hakları ve değerler alanlarında çalışmalar yapan Kuçuradi, ulusal ve uluslararası çok sayıda kuruluşta da görev aldı.

ESERLERİ VE ÖDÜLLERİ

Kuçuradi'nin kaleme aldığı eserler arasında "Nietzsche ve İnsan", "Schopenhauer ve İnsan", "İnsan ve Değerleri", "Etik", "Sanata Felsefeyle Bakmak" ve "Çağın Olayları Arasında" bulunuyor.

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, çalışmaları dolayısıyla Goethe Madalyası, Türkiye Bilimler Akademisi Ödülü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülü ile çeşitli uluslararası onur ödüllerine layık görüldü.

Ali Mahir Başarırİoanna Kuçuradiİnsan HaklarıÖmer ÇelikAK PartiTürkiyeGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Felsefenin öncü ismi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'ye doğum gününde hüzünlü veda - Son Dakika
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