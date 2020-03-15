Fenerbahçe Beko 84-75 TOFAŞ - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko 84-75 TOFAŞ

14 dakika önce

İlk çeyrekte ev sahibi ekipte Vesely, TOFAŞ'ta Muhsin Yaşar skora önemli katkı sağladı.

Fenerbahçe Beko 84-75 TOFAŞ, System.String[]

İlk çeyrekte ev sahibi ekipte Vesely, TOFAŞ'ta Muhsin Yaşar skora önemli katkı sağladı. İki takımın da pota altını etkili kullandığı ilk periyot, konuk takımın 20-19 üstünlüğüyle geçildi.


Fenerbahçe Beko, de Colo'nun oyuna ağırlığını koymasıyla skor üstünlüğünü ele geçirdi ve soyunma odasına 44-37 önde gitti.


Üçüncü çeyrekte aradaki farkın kapanmasına engel olan sarı-lacivertliler, final periyoduna 66-54 üstün girdi.


Maçın sonlarında 12-0'lık seri yakalayan TOFAŞ, farkı 4 sayıya kadar düşürdü: 76-72. Rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, mücadeleden 84-75 galip ayrıldı.


Bir maç eksiği bulunan sarı-lacivertliler, ligdeki 17. galibiyetini aldı. TOFAŞ ise 8. yenilgisini yaşadı.


Maçta koronavirüs önlemleri


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz oynanan mücadele sırasında basketbolcuların aldığı saha içi tedbirleri dikkati çekti.


Oyuncular, saha içinde kutlama ve motivasyon sağlamak amacıyla el temasıyla yapılan rutin hareketlerden kaçındı.


Her karşılaşma öncesi olduğu gibi takım kadroları anons edilirken sıra sıra oyun alanına giren basketbolcular, bu kez el yerine dirsek temasında bulunarak sahaya çıktı.


Saha ortasında daire oluşturarak maç öncesi konuşması gerçekleştiren oyuncular, bu sırada ellerini ortada birleştirmek yerine yumruk yaparak galibiyet sözü verdi.


Mücadele sırasında basketbolcular, yere düşen takım arkadaşlarını elleri yerine dirseklerinden tutarak ayağa kaldırdı. Oyuncular, molalarda da mümkün olabildiğince el temasında bulunmadı.


Basketbolcuların en sık kullandığı rutin hareketlerden biri de maç sırasında uygulanmadı. Oyuncular, serbest atış isabeti bulan takım arkadaşlarının yanına kutlama amacıyla gitmedi.


Ayrıca hakem ve basketbolcular, maç sırasında birçok kez ellerini dezenfektan ve kolonya ile temizledi.


Salon: Ülker Spor ve Etkinlik


Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Şahin, Alper Özgök


Fenerbahçe Beko: Westermann, de Colo 19, Kalinic 9, Williams 4, Vesely 12, Ali Muhammed 4, Berkay Candan 12, Melih Mahmutoğlu 14, Ekrem Sancaklı, Ahmet Düverioğlu 8, Egehan Arna 2


TOFAŞ: Berk Uğurlu 6, Brown 3, Lojeski 5, White 10, Muhsin Yaşar 12, Phillip 8, Berkan Durmaz 12, Barış Ermiş 14, Muhaymin Mustafa 5


1. Periyot: 19-20


Devre: 44-37


3. Periyot: 66-54


Beş faulle çıkan: 35.09 Muhsin Yaşar (TOFAŞ)

Malcolm Thomas, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:08 
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