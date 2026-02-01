Fenerbahçe Dicle Nur Babat'ı Yeniden Kadrosuna Kattı

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli orta oyuncu Dicle Nur Babat'ı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe formasını daha önce 2014-2022 ve 2024-2025 sezonlarında terleten ve bu süre boyunca 3 Türkiye Kupası, 2 Türkiye Ligi ve 2 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu kazanan Dicle Nur Babat'a ailemize yeniden hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.