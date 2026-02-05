Fenerbahçe Kupaları Hedefliyor - Son Dakika
Fenerbahçe Kupaları Hedefliyor

05.02.2026 14:48
Mert Emre Ekşioğlu, Fenerbahçe'nin tüm kupalara talip olduğunu ve derbiyi kazanmak istediklerini belirtti.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın 24 yaşındaki oyuncusu Mert Emre Ekşioğlu, iyi bir sezon geçirdiklerini ve tüm kupalara talip olduklarını ifade etti.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı gardı Mert Emre Ekşioğlu, katıldığı Brand&Sport Summit organizasyonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ekşioğlu, "Şu an çok iyi durumdayız. Gerçekten takım olarak çok iyi oynuyoruz. Takım arkadaşlıkları da çok iyi. Koçlarla, yardımcı koçlarla ilişkiler de çok iyi. Geçen sezon zaten Avrupa şampiyonu olmuş ve kupayı almıştık. Bu sene de aynı şekilde devam edip alabileceğimiz bütün kupaları almak istiyoruz. Ligde de lideriz. Önümüzde en yakın kupa olarak Türkiye Kupası var. İlk önce onu alıp, sonra EuroLeague'i alıp, sonra da Türkiye Ligi şampiyonluğuyla sezonu noktalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'ye yakışır şekilde oynayıp derbiyi kazanmak istiyoruz"

Hafta sonu Galatasaray ile oynayacakları derbiye ilişkin de konuşan Ekşioğlu, "Aslında çok söylenecek bir şey yok. İlk maçta biz kazanmıştık. İkinci maçta da Fenerbahçe'ye yakışır şekilde oynayıp derbiyi kazanmak istiyoruz. Taraftarımız bizi çok iyi destekliyor. Desteklerini görmek arkamızda o güveni hissettiriyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Fenerbahçe, Mert Emre, Spor, Son Dakika

