Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe taraftarları, Anadolu Efes maçında salonda olacak
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Fenerbahçe taraftarları, Anadolu Efes maçında salonda olacak

1 saat önce

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın aldığı seyircisiz oynama cezası ertelendi.

Fenerbahçe taraftarları, Anadolu Efes maçında salonda olacak, System.String[]
Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın aldığı seyircisiz oynama cezası ertelendi. Bu kararla, Fenerbahçe taraftarı, takımlarının Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes ile bu akşam saat 20.00'de oynayacağı 7'nci maç olan ve kazananın şampiyonluğa ulaşacağı karşılaşmada Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki yerini alacak.
Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın, bu akşam deplasmanda Anadolu Efes ile oynayacağı final serisi yedinci maçı için, aldığımız seyircisiz oynama cezasına kulübümüzün yaptığı itiraz Tahkim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve cezanın ertelenmesine karar verilmiştir" denildi.
Ayrıca açıklamada, "Bu akşamki karşılaşmada taraftarlarımız deplasman tribününde yer alacak olup, deplasman tribünü bilet satışı, az sonra Mobilet üzerinden başlayacaktır. Mücadele için kişi başı satın alınabilecek bilet sayısı 1 (bir) olarak belirlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:24 Kaynak: DHA
basketbol, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Spor
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