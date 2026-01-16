Fenerbahçe Transfer Görüşmelerine Başladı - Son Dakika
Fenerbahçe Transfer Görüşmelerine Başladı

Fenerbahçe Transfer Görüşmelerine Başladı
16.01.2026 00:29
Ertan Torunoğulları, taraftarlara güzel haberler vereceklerini açıkladı.

FENERBAHÇE Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, "Transfer görüşmelerine gidiyoruz. Taraftarlarımız rahat olsun. Başkanımız, taraftarlarımızı seviyor. Bizden güzel haberler beklesinler" dedi.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekipte Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, transfer süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Devin Özek ile birlikte bu gece bir kez daha Abu Dabi'ye giden, başkan ve yönetim olarak yoğun bir mesai harcadıklarını belirten Torunoğulları, Fanatik'ten Emre Günayı'nın sorularına, "Başkanımız, taraftarlarımız mutlu ve sevinçli olduğu zaman çok sevinçli oluyor. Onun için gördüğünüz gibi bizi uyutmuyor. Sürekli çalışıyoruz. Birkaç görüşmemiz olacak. Onlarla ilgili görüşmeye gidiyoruz. Daha önce yapılan hamleler bunlar. Transfer görüşmelerine gidiyoruz. Taraftarlarımız rahat olsun. Başkanımız, taraftarlarımızı seviyor. Bizden güzel haberler beklesinler" yanıtını verdi.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Transfer Görüşmelerine Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
