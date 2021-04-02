Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Sahaya indi - Son Dakika

Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Sahaya indi

02.04.2021 23:20
Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Sahaya indi, System.String[]

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını milli takımlardan dönen oyuncuların da katılımıyla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde ciddi bir sakatlığın kıyısından dönen Mesut Özil, yaklaşık 1 aylık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde saat 17.30'da; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, dar alanda yapılan pas çalışması ile devam etti. Çift kale yapılan maçların ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

MESUT ÖZİL UZUN ARANIN ARDINDAN ANTRENMANA ÇIKTI

Gökhan Gönül antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Mesut Özil takımdan ayrı düz koşulara başladı. Diego Perotti bireysel çalışmalarını sürdürürken, Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi
Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Sahaya indi

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Sahaya indi - Son Dakika Spor


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