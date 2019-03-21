Ferit Melen Havalimanı'na "Erişilebilirlik Belgesi"
35 dakika önce
Van Ferit Melen Havalimanı'na "erişilebilirlik belgesi" verildi.
Van Ferit Melen
Havalimanı'na "erişilebilirlik belgesi" verildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, engellilerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanması için düzenlemeler yapıldı.
Bu kapsamda Van Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda Ferit Melen Havalimanı'na "erişilebilirlik belgesi" verildi.
Erişilebilirlik belgesi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz ve İl Müdür Yardımcısı Mehmet Salih
Atlı tarafından, Ferit Melen Havalimanı Müdürü Hakan Şehribanoğlu'na takdim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:27 Kaynak: AA
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