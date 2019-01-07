Son Dakika Haberleri: Fethiye'de Sera Üreticisinden Sobalı Don Nöbeti

Fethiye'de Sera Üreticisinden Sobalı Don Nöbeti

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde örtü altı üreticileri, 2 dereceye düşen hava sıcaklığının ürünlerine zarar vermemesi için seralarda soba yakıp, don nöbeti tuttu.

Fethiye'de Sera Üreticisinden Sobalı Don Nöbeti, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde örtü altı üreticileri, 2 dereceye düşen hava sıcaklığının ürünlerine zarar vermemesi için seralarda soba yakıp, don nöbeti tuttu.

Fethiye'de hava sıcaklığının akşam saatlerinde 2 dereceye düşmesi, örtü altı üreticisini olumsuz etkiledi. Alarma geçen üreticiler, hava kararınca sera içinde nöbet tutmaya başladı. Seranın girişine astıkları termometrelerde sıcaklığın 2 dereceye düştüğünü gören üreticiler, odun attıkları sobaları ateşleyerek sıcaklığı korumaya çalıştı. Fethiye'nin Patlangıç, Çamköy ve Karaçulha mahallelerinde bazı üreticiler dün saat 21.00'den itibaren seralarını ısıtmaya başladı. Üreticilerin don nöbeti sabah güneş doğuncaya kadar sürdü.

Patlangıç Mahallesi'nde seracılık yapan Murat Dal, saat 21.00 sıralarında derecelerin 3 dereceye düştüğünü ve sobaları yaktıklarını söyledi. Sabaha kadar serada nöbet tutacaklarını belirten Dal, "Domateslerimiz üşümesin diye derece 3'ü gösterdiğinde sobaları yakıyoruz. Böylece dereceyi yüksek tutuyoruz ve daha çok verim alıyoruz" dedi.

Karaçulha Mahallesi'nde seracılık yapan Zübeyde Ongün ise, domateslere verdikleri emeğin karşılığını alabilmek için soğuk havalarda nöbet tuttuklarını ifade etti.

Yaktıkları sobaları 2 saatte bir kontrol ettiklerini dile getiren Ongün, "Çocukla ilgilenir gibi sabaha kadar bekliyoruz. Bu sene fiyatlar yüzümüzü güldürdü. Emeğimizin karşılığını aldık. İnşallah her sene böyle güzel olur" diye konuştu.

Cengiz Genç ise 5 dönüm serasında sabaha kadar ürünlerinin dondan etkilenmemesi için bekleyeceğini söyleyerek, "Sobaları yakmazsak domatesleri don alıyor" dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:30 Kaynak: İHA

Karaçulha, Muğla, Fethiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti ve MHP, Yerel Seçimler İçin İstanbul'daki Ortak Mitingini Yenikapı'da Yapacak Kar ve Tipi Nedeniyle Yaylada Mahsur Kalan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

AK Partili Selçuk Özdağ, Millet İttifakının Ortak Adaylık Teklifine Olumlu Yanıt Verdi FETÖ'cü Enes Kanter: Suikasttan Korkuyorum, Gelmeyeceğim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 09:51:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fethiye'de Sera Üreticisinden Sobalı Don Nöbeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]