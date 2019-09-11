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Fethiyespor bir üst turda

1 saat önce

STAT: Fethiye ŞehirHAKEMLER: Davut Dakul Çelik (xxx), Fatih Deveci (xxx), Birkan Çanakcıoğlu (xxx)FETHİYESPOR: Sabri (xx) - Metin (xxx), Erdeniz (xxx), Mert (xxx), Serhat (xx), Enes (xxx), Cemal (xxx), Aykut (xx), Ozan (xxx) ( Dk. 62 Fatih xx), Erkan Kapar (xx) (Dk. 64 İbrahim xx), Anıl (xxx) (Dk.

Fethiyespor bir üst turda, System.String[]

STAT: Fethiye Şehir
HAKEMLER: Davut Dakul Çelik (xxx), Fatih Deveci (xxx), Birkan Çanakcıoğlu (xxx)
FETHİYESPOR: Sabri (xx) - Metin (xxx), Erdeniz (xxx), Mert (xxx), Serhat (xx), Enes (xxx), Cemal (xxx), Aykut (xx), Ozan (xxx) ( Dk. 62 Fatih xx), Erkan Kapar (xx) (Dk. 64 İbrahim xx), Anıl (xxx) (Dk. 77 Erkan Gök x)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç (xx) - Mustafa Altun (x) (Dk. 81 Ertuğrul x), Mustafa Ethem Erboğa (xx), Serkan (xx), Melih (x), ( Dk. 46 Kerem x), Hasan Emiroğlu (xx), Hasan Can Yalçıntekin (x), (Dk. 62 Ali x ),  Alper (xx), Taygun (xx), Abdullah (xx), İlyas (xx)
GOLLER: Dk. 41 (Pen.) Metin, Dk. 56 Enes, Dk. 74 Anıl ( Fethiyespor ) Dk. 67 ve Dk 80 Ali (Kızılcabölükspor)
SARI KARTLAR: Mustafa Altun, Alper ( Kızılcabölükspor), Enes, Mert (Fethiyespor)

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci tur maçında evinde Kızılcabölükspor'la karşılaşan Fethiyespor, rakibini 3-2 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Fethiyespor gol perdesini penaltıdan açtı. Metin 41. dakikada beyaz noktadan topu ağlarla buluştururken, ilk yarı ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı: 1-0. Lacivert-beyazlılar 56'ncı dakikada Enes'in golüyle 2 farklı skoru ele geçirdi: 2-0. Kızılcabölükspor 67'de Ali ile farkı 1'e indirdi ancak 74'te sahneye çıkan Anıl Fethiyespor'u 3-1 öne geçirdi. Maçta son sözü 80'inci dakikada Kızılcabölükspor'dan Ali söyledi: 3-2.


KIZILCABÖLÜKSPOR, Fethiyespor, Fethiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:24 Kaynak: DHA
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