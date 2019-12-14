FETÖ'cüleri Yunanistan'a kaçıran 4 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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FETÖ'cüleri Yunanistan'a kaçıran 4 organizatör tutuklandı

6 saat önce

EDİRNE'de FETÖ/PDY üyelerini Yunanistan'a kaçıran şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

FETÖ'cüleri Yunanistan'a kaçıran 4 organizatör tutuklandı, System.String[]

EDİRNE'de FETÖ/PDY üyelerini Yunanistan'a kaçıran şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şebekenin dikkat çekmemesi için FETÖ/PDY üyelerini düzensiz göçmenlerin arasında Yunanistan'a kaçırdığı belirtildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyeleriyle kaçak göçmenleri Yunanistan'a kaçırdığı öne sürülen kişiler hakkında çalışma başlatıldı. Yapılan teknik takip sonucu, şebekenin İstanbul'dan Edirne'ye uzanan bağlantısı tespit edildi. Takibe alınan şebeke üyeleri için geçen günlerde, savcılık talimatıyla Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Ali Aydın, Tuncay Aydın, Ufuk Bolat, Emre Şaban Bozanta, Caner Ş. ile Necmettin Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, elleri kelepçeli şekilde Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ali Aydın, Tuncay Aydın, Ufuk Bolat, Emre Şaban Bozanta göçmen kaçakçılığı yapmak' suçundan tutuklanırken, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YUNANİSTAN'A VIP KAÇIŞ TARİFESİ, 10 BİN EURO

Edirne'de son bir ayda polisin düzenlediği operasyonlarda 30'dan fazla organizatör yakalandı. Polisin yaptığı çalışmalarda, organizatörlerin yasa dışı kaçışlarda uyguladığı fiyat tarifesi de ortaya çıkarıldı. İnsan tacirlerinin kaçakları yasa dışı yollardan Yunanistan'a 2 bin ila 10 bin Euro arasında kaçırdığı tespit edildi. Göçmen kaçakçılarının, göçmenlerin arasına aldıkları FETÖ/PDY üyelerine farklı tarife uyguladığı saptandı. Bu arada, organizatörlerin, Yunanistan'a 10 bin Euro karşılığında garantili VIP geçiş hizmeti de sağladıkları belirtildi. VIP geçişlerde sürat teknesi, sahte kimlik ve pasaport ile Yunanistan'da şebeke üyelerinin karşılandığı, Almanya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine kadar eşlik edilerek ekstra tarife uygulandığı bildirildi. Aileleriyle birlikte Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ/PDY üyelerinin genellikle VIP tarifeden yararlandığı ifade edildi.


Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:51 Kaynak: DHA
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