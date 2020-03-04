FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 18 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 18 gözaltı - Son Dakika

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 18 gözaltı

6 saat önce

ANKARA'da, FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 23'ü eski emniyet personeli 24 şüpheliden 18'i gözaltına alındı.

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 18 gözaltı, System.String[]

ANKARA'da, FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 23'ü eski emniyet personeli 24 şüpheliden 18'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'Emniyet Mahrem Yapılanması' ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, kamu görevinden çıkarılan 23 eski emniyet personeli ve 1 sivil şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, bugün itibariyle Ankara merkez ve ilçelerinde 18 şüpheli gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.


Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ali Babacan kuracağı partiye ilişkin tarih verdi: Parti programını birkaç hafta içinde bitireceğiz
Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda günlük yaklaşık 49 bin yumurta üretiliyor 15 Temmuz'da ilk selayı okuyan ünlü hafız İsmail Coşar ile eşi trafik kazasında yaşamını yitirdi Kendini gasp ettiren muhasebecinin filmleri aratmayan planı deşifre oldu

Son Dakika Haberleri
15:52 Haluk Levent, kendisini "kanser hastasıyım" diyerek kandıran kadına sitem etti
15:48 Gazino geceleri yeniden canlanıyor
15:43 Buse Varol'dan anlamlı hareket! Oğlunun giysilerini bağışladı
15:43 Ali Poyrazoğlu 'Tak Tak Takıntı' ile sahneye çıkıyor
15:43 Buray 7 Mart'ta Bostancı'da dinleyicilerle buluşacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 16:20:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 18 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]